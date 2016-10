Große Hoffnungen: Forscher wollen Netz sicherer machen

Cyberattacken entwickeln sich derzeit zu einem gravierenden Problem und können ungeahnte Auswirkungen haben. Dem will nun ein Forscherteam entgegenwirken, um das Internet zu einem sicheren Ort zu machen. Die Bundesregierung setzt große Hoffnungen auf das Projekt.



Ein deutsch-israelisches Forscherteam will neue Lösungen zum Schutz vor Cyberattacken entwickeln. Am Fraunhofer Projektzentrum für Cybersicherheit an der Hebräischen Universität in Jerusalem arbeiten seit vergangenem Jahr deutsche und israelische Experten zusammen. "Der Hauptpunkt ist, alles was wir machen, soll in der Praxis angewandt werden", sagt der deutsche Direktor Michael Waidner in Jerusalem. Es gebe viel theoretische Forschung zu Kryptographie, der Verschlüsselung von Informationen - aber vieles werde nicht genutzt.



"Der Großteil der Systeme ist nicht geschützt", sagt die technische Leiterin Haya Shulman. Mehr als 92 Prozent von Netzwerken, die sie untersucht hätten, hätten Schwachstellen gehabt. Außerdem seien generell nur rund sechs Prozent der gesendeten Informationen verschlüsselt. Daten könnten leicht ausgespäht oder verändert werden, ohne dass Nutzer etwas davon mitbekämen.