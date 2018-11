Große IT-Konzerne orientieren sich nach dem Cebit-Aus neu

Der Eine setzt auf eigene Events, Andere gehen den vorgeschlagenen Weg zur Hannover Messe. Einhellig ist hingegen, dass Bedauern und Bestürzung bei den Branchen-Größen nach dem Aus für die Computermesse Cebit.



Ein Sprecher der Deutschen Telekom sprach am Donnerstag von "Wehmut", meinte aber: "Über die Zeit hat sich allerdings aus Telekom-Sicht das Kundeninteresse verändert." Der Konzern setze deshalb auf eine direktere Kundenansprache und organisiere - ähnlich wie andere Unternehmen - zunehmend eigene Veranstaltungsserien. Die würden auch 2019 fortgesetzt, kündigte Telekomsprecher Stefan König an.



Wenige Monate vor ihrer Einstellung hatte die Cebit, die in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder technische Zukunftstrends abgebildet hatte, ihren Besucherschwund durch eine radikale Neuaufstellung als Digital-Festival aufzufangen versucht.