Große Koalition will Kinos auf dem Land unterstützen

Rettung in Sicht? Kinos in kleineren Orten auf dem Land bekommen nach Plänen der großen Koalition noch in diesem Jahr Unterstützung vom Bund.



Die Kultur- und Haushaltspolitiker von Union und SPD und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) verständigten sich auf ein "Soforthilfeprogramm" von fünf Millionen Euro, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch erfuhr. Damit sollen Kinos in Orten mit bis zu 25.000 Einwohnern bei Investitionen unterstützt werden - etwa für neue Kassentechnik, Projektoren und Lautsprecher, Programmarbeit oder Marketing. Pro Kino soll es bis zu 25.000 Euro Zuschuss geben, die Einrichtungen müssen mindestens 20 Prozent selbst beisteuern.