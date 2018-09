Große Mehrheit wünscht sich digitalisiertere Verwaltungen

Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland wünscht sich laut einer aktuellen Umfrage mehr digitale Angebote bei den Verwaltungen.



Nur jeder Zweite ist demnach der Meinung, dass seine Anliegen bei Behörden schnell und kompetent bearbeitet werden. "Die Verwaltung setzt noch viel zu selten auf die Möglichkeit, Behördengänge online abzuwickeln", sagte der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) Johannes Ludewig zur Vorstellung der Umfrageergebnisse des Digitalverbands Bitkom am Mittwoch. "Wenn wir es ernst meinen mit den digitalen Bürgerdiensten, dann müssen wir das Tempo hier jetzt deutlich erhöhen." Die Aufgabe des Gremiums ist es, die Bundesregierung beim Bürokratieabbau zu unterstützen.