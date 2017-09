Große Runde, kleine Parteien, mehr Abwechslung, wenig Interesse

Das TV-Duell der Spitzenkandidaten der kleinen Parteien, CSU, FDP, AfD, Grüne und Linke bot mehr Abwechslung als das Duell der Kanzlerkandidaten tags zuvor, interessierte aber weniger Zuschauer - auch wegen des parallel laufenden Länderspiels.



Kein Rekordwert für den "Fünfkampf": Viele Zuschauer fanden die Debatte mit Vertretern der kleineren Parteien zwar interessanter und abwechslungsreicher als das TV-Duell zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Herausforderer Martin Schulz (SPD) am Abend davor. Die Einschaltquote war allerdings mäßig: Im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 14,5 Prozent) verfolgten die Sendung ab 20.15 Uhr im Ersten, die von Sonia Mikich und Christian Nitsche moderiert wurde, den Chefredakteuren des Westdeutschen und des Bayerischen Rundfunks.