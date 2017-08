Großer Fußball bei Sky und ZDF

Drei deutsche Vereine sind in der Gruppenphase der Champions League vertreten. Das ZDF wird vorerst letztmalig ausgesuchte Spiele übertragen - in dieser Saison entweder von RB Leipzig, Borussia Dortmund oder Bayern München.



Sky überträgt alle 125 Begegnungen der Königsklasse, 110 davon exklusiv. Die restlichen Partien sind immer mittwochs im ZDF zu sehen. Bis zum Ende der Gruppenphase ist dabei die Beteiligung deutscher Mannschaften garantiert.