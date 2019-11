Großer X-Factor-Tag bei RTL Zwei - mit den alten Folgen

Über acht Stunden "X_Factor - Das Unfassbare": Die Kultserie hat unlängst mit einer Neuauflage ihr Comeback bei RTL Zwei gefeiert. An diesem Sonntag gibt es aber nochmal eine volle Ladung alte Folgen - die allermeisten davon mit Fan-Liebling Jonathan Frakes.



Von 9.55 Uhr bis sage und schreibe 20.15 Uhr laufen auf RTL Zwei ausschließlich Folgen der alten Staffeln "X-Factor - Das Unfassbare". Die Neuauflage der Kultserie wurde von vielen Seiten kritisch beäugt. Nun wird also der Hunger der Fans mit klassischen Episoden gestillt.