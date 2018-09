Großes Interesse am "Polizeiruf" aus Magdeburg

Der Magdeburger "Polizeiruf 110" interessiert die Zuschauer am meisten. Das TV-Drama "Ein Sommer in Vietnam"im ZDF bleibt am Sonntag klar dahinter. ProSieben punktet mit einem Fantasyaction-Film.



Der "Polizeiruf 110" hat am Sonntagabend mit Abstand die meisten Zuschauer angelockt. Im Schnitt verfolgten 7,68 Millionen, wie Matthias Matschke und Claudia Michelsen als Magdeburger Ermittlerduo Dirk Köhler und Doreen Brasch den Tod einer jungen Frau aufklärten. Ein Auto, das nachts mit Tempo 150 durch Magdeburg gerast war, hatte sie überfahren. Der Marktanteil für die spannende Folge mit Ben Becker als Vater des Opfers lag bei 22,7 Prozent. Das waren Werte, die fast an den Berliner "Tatort" (8,10 Millionen, 24,9 Prozent) eine Woche davor heranreichten. Meldungen zu diesem Thema

Die "Tagesschau" direkt vor dem Krimi hatte allein im Ersten 6,51 Millionen Zuschauer (20,2 Prozent). Im ZDF sahen ab 20.15 Uhr 4,22 Millionen (12,5 Prozent) das TV-Drama "Ein Sommer in Vietnam" mit Inez Bjørg David und Nikolai Kinski. Damit hatte die zweite Folge fast genauso gute Zahlen wie die erste eine Woche zuvor (4,24 Millionen, 13,0 Prozent). Das "heute-journal" um 21.45 Uhr hatte 4,95 Millionen Zuschauer (16,6 Prozent) - das Interesse an Nachrichten am Tag der Entscheidung über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen war offensichtlich groß.



Der Fantasy-Actionfilm "Deadpool" auf ProSieben hatte ab 20.15 Uhr 2,81 Millionen Zuschauer (8,7 Prozent). RTL zeigte von 20.15 bis 23 Uhr "Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier", moderiert von Laura Wontorra. Dabei sahen 1,95 Millionen (6,3 Prozent) zu.



Der Spielfilm "Spy – Susan Cooper Undercover" auf Sat.1 hatte im Schnitt 1,54 Millionen (4,8 Prozent), die Vox-Show "Grill den Profi - Sommer-Special" 1,33 Millionen (5,0 Prozent), der ZDFneo-Krimi "Der Kommissar und das Meer: Eiserne Hochzeit" mit Walter Sittler 0,98 Millionen (2,91 Prozent), das Magazin "Abenteuer Leben Spezial" auf Kabel eins 0,70 Millionen (2,2 Prozent) und der Fantasyfilm "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht" auf RTL II 0,68 Millionen (2,1 Prozent).