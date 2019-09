Großes Interesse am "Tatort" aus Weimar - Quotensieg fürs Erste

Die Fernsehzuschauer hatten einen klaren Favoriten: Für den neuen "Tatort" aus Weimar gab es mit weitem Abstand das größte Interesse. Der Zweitplatzierte im Quotenwettstreit erreichte fast fünf Millionen Zuschauer weniger.



Nora Tschirner und Christian Ulmen als "Tatort"-Ermittlerduo aus Weimar haben die TV-Konkurrenz am Sonntag alt aussehen lassen. Im Schnitt 8,53 Millionen Zuschauer interessierte der neue Fall "Die harte Kern", bei der Ulmen als Hauptkommissar Lessing selbst unter Mordverdacht gerät und hinter Gittern landet. Der Marktanteil für das Erste ab 20.15 Uhr lag bei starken 25,5 Prozent - das entsprach mehr als jedem vierten Zuschauer um diese Zeit. Das waren deutlich bessere Zahlen als für den neuen "Polizeiruf 110" aus München in der Woche davor (5,93 Millionen, 18,7 Prozent) und auch viel besser als für den Weimarer "Tatort" Anfang Januar (7,10 Millionen, 19,4 Prozent).