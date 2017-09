Großes Interesse an "Berliner Runde" mit Merkel und Schulz

Wie zu erwarten, verdrängte die gestrige Bundestagswahl alle anderen Programminhalte auf die hinteren Plätze.



Berlin (dpa) - Die Bundestagswahl drängte am Sonntagabend das übrige Fernsehprogramm in den Hintergrund. Allein die "Berliner Runde" unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Herausforderer Martin Schulz um 20.15 Uhr sahen im Ersten im Schnitt 7,05 Millionen Zuschauer und im ZDF weitere 3,29 Millionen. Das waren zusammen 10,34 Millionen bei einem Marktanteil von 29,3 Prozent. Noch bessere Werte hatte die "Tagesschau" um 20 Uhr, die allein im Ersten auf 9,60 Millionen Zuschauer (28,0 Prozent) kam, in allen Programmen waren es sogar 14,64 Millionen (42,7 Prozent).