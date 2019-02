Großes Jubiläum beim RTL 2-"Trödeltrupp"

Die einen schauen Fußball, die anderen die "Trödeltruppe" am Wochenende. Zu sehen sind neue und alte Folgen aus zehn Jahren und besondere Fundstücke.



Der RTL 2-Trödeltrupp wird zehn Jahren alt. In mehr als 700 Episoden waren die Experten Otto Schulte, Sükrü Pehlivan und Mauro Corradino im Einsatz gegen das Chaos in ganz Deutschland und darüber hinaus unterwegs. Ihre ganz persönlichen Highlights lassen die drei am Sonntag in der Sonderfolge "Fundstücke" Revue passieren.