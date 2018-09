Großes Klassik-Konzert als Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit

“Für ein friedliches Miteinander”: Das Gewandhausorchester zu Leipzig und die Staatskapelle Dresden spielen gemeinsam Beethoven - ARTE Concert überträgt im Livestream



Die zusehende Intoleranz und Aggression “anders aussehenden und anders denkenden” Menschen gegenüber geht nicht nur dem Punk-Publikum gegen den Strich: Auch der klassische Kulturbetrieb Sachsen vereint sich gegen rechtspopulustische Stimmungsmache.