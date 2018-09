Großes Musik-Kino mit Lady Gaga und Bradley Cooper

Im Herbst 2018 dürfen sich Cineasten auf ein besonderes Highlight im Kino freuen. Multitalent Bradley Cooper, der zudem als Sexiest Man Alive im Jahr 2011 vom People Magazin gewählt wurde, und Lady Gaga brillieren gemeinsam in dem Musikfilm "A Star Is Born".



Fans von Bradley Cooper dürften sich besonders freuen, den charismatischen Schauspieler nach einer zweijährigen Auszeit, in der er lediglich als Synchronstimme von Rocket in den beiden Avenger-Filmen in Erscheinung trat, wieder auf der Leinwand zu sehen.



Nicht nur als männliche Hauptrolle glänzt er in der Hauptrolle eines alternden Countrymusikers, dessen Ruhm langsam verblasst, auch führte er erstmals Regie in einem Film und gestaltete erstmals das Drehbuch als Autor mit. Ein Mann mit vielen Talenten, der privat seit 2015 mit dem russischen Model Irina Shayk liiert ist und mit ihr ein gemeinsames Kind hat.



Auch die extrovertierte, amerikanische Sängerin Lady Gaga mischt in dem neuen Film als Schauspielerin mit. Sie zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart und war bereits in einigen Filmen und Serien auf der Leinwand zu sehen. Vielen nicht bekannt ist, dass sie als Schauspielerin bereits einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder Fernsehfilm" gewann.



In "A Star is Born" übernimmt Lady Gaga nun die Rolle einer jungen Musikerin mit einem großen musikalischen Talent, die jedoch unter mangelndem Selbstbewusstsein leidet und ihre Songs daher nicht selbst performt.