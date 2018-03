Großes Tennis: Miami Open live bei Sky

Nicht nur Miami ist im Tennis Fieber; Pay-TV-Sender Sky tut es der amerikanischen Stadt gleich. Sowohl in Florida als auch bei Sky Sport 1 HD sehen Tennis-Fans bis Ostern die Miami Open.



Ab Mittwoch (21. März) berichtet Sky Sport 1 HD aus den USA von den Miami Open. Das Tennis-Turnier läuft bis Ostern bei dem Bezahl-Sender, kündigt dieser an.

Acht der Top Ten der Weltrangliste gehen in Florida beim zweiten Masters-Titel der Saison an den Start. Auch die deutschen Profis Mischa Zverev, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk und Maximilian Marterer sollen auf dem Platz zu sehen sein. Sky will täglich live und exklusiv dabei sein, wenn die Bälle über das Netz geschlagen werden. Als Kommentatoren kündigt Sky Marcel Meinert an, der auch das Finale am Ostersonntag kommentieren wird. Stefan Hempel, Markus Götz und Kai Dittmann werden ebenfalls im Einsatz sein.



Das Finale der Miami Open in den USA sehen Zuschauer am Ostersonntag (1. April) auf Sky Sport 2 HD ab 19 Uhr. Auf Sky Sport News HD läuft am Tag danach (um 21.30 Uhr) die Highlight-Sendung aus Miami.