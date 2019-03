Großes Tennis: Miami Open live bei Sky

Nicht nur Miami ist im Tennis-Fieber: Sky tut es der amerikanischen Stadt gleich. Der Pay-TV-Sender setzt seine Tennis-Offensive fort und zeigt ab Mittwoch die Miami Open aus Florida live und exklusiv.



In Miami steht alles im Zeichen des neonfarbenen Balls: Das zweite Masters-Turnier der noch jungen ATP-Saison steht auf dem Programm. Sky ist mit dabei und zeigt seinen Kunden ab Mittwoch (20. März) insgesamt 80 Stunden live von den Miami Open.

Bis nächste Woche Sonntag (31. März) stehen sich in Florida die Tennisprofis gegenüber. Mit dabei sind deutsche Teilnehmer wie Alexander Zverev, Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff, Peter Gojowczyk, Mischa Zverev und Maximilian Marterer. Sie müssen gegen Größen wie Turnier-Rekordgewinner Novak Djokovic, Roger Federer, Titelverteidiger John Isner und den Österreicher Dominic Thiem auf den Platz treten.



Der Startschuss fällt morgen um 16 Uhr bei Sky Sport 1 HD, das Finale läuft am Sonntag, dem 31. März auf Sky Sport 5 HD. Auf Sky Sport News HD läuft am Tag danach die Highlight-Sendung aus Miami. Für Sky sind während des Turniers Marcel Meinert, Stefan Hempel, Markus Gaupp, Toni Tomic, Jonas Friedrich und Kai Dittmann als Kommentatoren im Einsatz.