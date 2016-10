Heute soll es ein großes Update für "Pokémon Go" geben. Sowohl bei der Android- als auch bei der iOS-Version sollen Fehler behoben und neue Funktionen eingeführt werden.



"Pokémon Go"-Entwickler Niantic Labs hat für heute ein großes Update für die Spiele-App angekündigt. Die Android-App soll auf Version 0.41.2 und die iOS-App auf Version 1.11.2 aktualisiert werden. Das Update bringt neue, aber auch zwei bereits bekannte Funktionen für "Pokémon Go".