Groupe M6 mischt in E-Sport-Branche mit

Die Tochter der RTL Group gibt den Startschuss für den Einstieg in das E-Sport-Geschäft. M6 Web erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an Glory4Gamers.



Das französische Start-Up Glory4Gamers ist um zwei Beteiligte reicher. Wie der Internetdienst new-business.de bekannt gab, hat M6 Web eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben. Der unabhängige Finanzinvestor Calao Finance ist demnach der zweite neue Partner.