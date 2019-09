Gründer Zmeck nicht mehr CEO von Mainstream Media

Die Mainstream Media AG hat ihre Führungsstruktur neu geordnet. Tim Werner wird neuer CEO, Vorgänger Gottfried Zmeck bleibt dem Unternehmen in anderer Funktion erhalten.



Werner, bereits seit acht Jahren Mitglied des MMAG-Vorstands und COO von Romance TV, rückt zum 1. Oktober zum Vorstandsvorsitzenden auf. Der Gründer und bisherige CEO Gottfried Zmeck wechselt in den Aufsichtsrat der Mainstream Media AG und übernimmt dessen Vorsitz.