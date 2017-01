"Grüner Klicken": Apple führt Greenpeace-Ranking an

Greenpeace bewertet regelmäßig den Einsatz erneuerbarer Energien bei den weltgrößten Internet- und Elektronikfirmen. Apple und Facebook landen bei dem Ranking ganz oben. Anders als Amazon.



Apple, Facebook, Google und HP betreiben ihre Rechenzentren mindestens zur Hälfte mit klimafreundlichem Ökostrom. Das geht aus einer Veröffentlichung der Umweltorganisation Greenpeace hervor. Apple und Facebook stehen sogar an der Spitze des Rankings. Anders sieht es beim Konkurrenten Amazon aus.