Gruschwitz: Olympia-Aus "erst der Anfang" für ARD & ZDF

Der Blackout zur Handball-WM im deutschen Fernsehen und der Verlust der Olympischen Spiele an Eurosport-Mutter Discovery war nur der Anfang einer Entwicklung. ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz sieht die Schwierigkeiten beim Rechteeinkauf noch zunehmen.



Liveübertragungen großer Sportveranstaltungen sind im Fernsehen ein Quotengarant, wie die Fußball-EM in Frankreich im letzten Jahr zeigte. Doch der Einkauf von Übertragungsrechten gestaltet sich für die Fernsehsender immer schwieriger. So wurde bei der gerade beendeten Handball-WM keine Einigung mit dem Rechtinhaber erzielt, die Spiele gab es ausschließlich im Internet als Notlösung zu sehen. Und ab kommenden Jahr gibt es die Olympischen Spiele nicht mehr im Programm von ARD und ZDF, hier übernimmt ab 2018 Eurosport, nachdem sich Eurosport-Mutter Discovery die Übertragungsrechte an dem Event gesichert hatte.