Gruselfilm "The Nun" löst "Crazy Rich" an den US-Kinokassen ab

Nach drei Wochen an der Spitze der nordamerikanischen Kinocharts muss "Crazy Rich" einem Horrorfilm über eine dämonische Nonne Platz machen: "The Nun". Die legte am Wochenende in den USA und Kanada einen überraschend guten Start hin, nach Schätzungen des Branchendienstes "Boxofficemojo" spielte der Schocker von Freitag bis Sonntag mehr als 53 Millionen Dollar (knapp 46 Millionen Euroi) ein. Der Film des Briten Corin Hardy mit den Hauptdarstellern Taissa Farmiga und Demián Bichir entführt in ein Kloster im Rumänien der 1950er Jahre.