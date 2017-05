"Guardians of Heritage": Aglaia Szyszkowitz reist nach Sarajewo

Die österreichische Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz nimmt die Zuschauer der History-Dokumentation mit nach Bosnien. In Sarajewo begibt sie sich auf die Spuren der Geschichte.



Aglaia Szyszkowitz ist eine österreichische Schauspielerin mit Wurzeln in Kroatien. 25 Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs reist sie nach Sarajewo, um für die History-Dokumenationsreihe "Guardians of Heritage - Hüter der Geschichte" das Erbe Bosniens einzufangen. Denn um genau dieses Erbe geht es in der History-Eigenproduktion, die die Zuschauer um die ganze Welt führen wird, um das wertvolle Erbe zahlreicher Kulturen und Völker zu erfassen und festzuhalten.