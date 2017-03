"Guardians of Heritage": History produziert Doku-Reihe

Unter dem Arbeitstitel "Guardians of Heritage – Die Hüter der Geschichte" plant History Deutschland eine neue eigenproduzierte Doku-Reihe, in der Schauspieler Hannes Jaenicke durch die Kulturen der Welt führt.



History Deutschland entwickelt derzeit eine neue, eigenproduzierte Doku-Reihe unter dem Arbeitstitel "Guardians of Heritage – Die Hüter der Geschichte". Für diese konnte bereits Schauspieler, Autor und Aktivist Hannes Jaenicke gewonnen werden, der anlässlich der Angriffe auf Kulturstätten wie Palmyra, Nineveh und Nimrud eine Reise um die Welt unternimmt, auf der er sich wieder und wieder der Frage stellt, wie die Menschen ihre kulturelle Identität bewahren können.