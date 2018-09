Günter Jauch heimst mit Oktoberfest-Special den Sieg ein

Günther Jauch hat es mal wieder geschafft. Mit seiner Oktoberfest-Spezialausgabe von "Wer wird Millionär?" lässt er die Konkurrenz alt aussehen.



Günther Jauch lag mit seinem RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" am Montagabend in der Zuschauergunst klar vorn. Im Schnitt 5,44 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr die zweistündige Oktoberfest-Spezialausgabe, bei der eine Wiesn-Kellnerin 500 000 Euro mit nach Hause nahm. Der Marktanteil lag bei 18,2 Prozent - fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit.