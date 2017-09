Guido Cantz bleibt Moderator von "Verstehen Sie Spaß?"

Guido Cantz moderiert den Showklassiker "Verstehen Sie Spaß?" im achten Jahr. Die Einschaltquoten sind gut, sagt der Sender. Cantz darf deshalb länger moderieren als die meisten seiner Vorgänger.



Guido Cantz bleibt bis mindestens 2019 Moderator der ARD-Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?". Der für die Sendung verantwortliche Südwestrundfunk (SWR) verlängere den Vertrag mit dem 46-Jährigen um weitere zwei Jahre, sagte Barbara Breidenbach, die Chefin der SWR-Fernsehunterhaltung, in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur.



Cantz, der die Samstagabendshow im Ersten mit Filmen der versteckten Kamera im achten Jahr moderiert, werde sie auch 2018 und 2019 präsentieren. An diesem Samstag (9. September, 20.15 Uhr), zeigt er im Ersten die jährliche Best-Of-Ausgabe der Show. Sie kommt vom Bodensee, Cantz hat sie dort Mitte Juli aufgezeichnet.