Guido Cantz moderiert neue WDR-Retroshow

"Für immer Kult" heißt die neue Retroshow des WDR. Guido Cantz das Format moderieren und dabei zusammen mit prominenten Gästen teilweise selbstironisch in die Vergangenheit blicken.



Moderator und Komiker Guido Cantz (46, "Verstehen Sie Spaß?") schwelgt zurzeit verstärkt in Erinnerungen an früher - und an seine modischen Fehltritte. Der 46-Jährige moderiert im Westdeutschen Rundfunk (WDR) die neue Retroshow "Für immer Kult" (ab 26. August, 22.45 Uhr), die sich um die 70er, 80er und 90er dreht.