Guido Knopp wird 70

Der langjährige ZDF-Historiker hat das Doku-Genre im öffentlich-rechtlichen Fernsehen geprägt wie kaum ein anderer.



Guido Knopp hat Geschichte einem Millionenpublikum nahegebracht. Am 29. Januar feiert er seinen 70. Geburtstag, fünf Jahre nach seinem Abschied vom ZDF. Gerade ist seine Autobiografie erschienen. Im ZDF hat Knopp nach eigenen Worten rund 2000 Sendungen verantwortet. Seine Doku-Reihen über den Diktator Adolf Hitler habe der Sender in 182 Länder verkauft.