Guinness-Eintrag: "MasterChef" streicht Rekord ein

Die Koch-Castingshow "MasterChef" darf sich über eine neue Auszeichnung freuen. Das Format hat es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft, ein Eintrag, den die Sendung ihren zahlreichen Showadaptionen verdankt. Seit dem Start im Jahr 2005 wurde "MasterChef" in 52 Ländern adaptiert. Ferner bringt es die Sendung auf diverse Spin-off-Versionen, darunter "MasterChef Junior", "MasterChef Celebrity" und "MasterChef: The Professionals".