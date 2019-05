"Gundermann" als Favorit: Filmpreis wird heute verliehen

Zum Deutschen Filmpreis trifft sich heute das Who's Who der Filmszene in Berlin. Die meisten Nominierungen hat das DDR-Drama "Gundermann" - gute Chancen hat aber auch eine Komödie, die Millionen ins Kino lockte.



Wer gewinnt eine goldene Lola? In Berlin wird an diesem Freitag (17.30 Uhr) der Deutsche Filmpreis verliehen. Mit zehn Nominierungen geht das Drama "Gundermann" über den gleichnamigen DDR-Liedermacher als Favorit ins Rennen. Der Film von Regisseur Andreas Dresen ist unter anderem als bester Spielfilm nominiert.



Auch andere Filme sind mehrfach vorgeschlagen. Das Segeldrama "Styx" hat sechs Nominierungen. Fatih Akins Serienmörderporträt "Der Goldene Handschuh" und die Tragikomödie "Der Junge muss an die frische Luft" über den Entertainer Hape Kerkeling sind jeweils fünf Mal nominiert.