Gut acht Mio. sahen Bayern-Niederlage - starke Maischberger

Bayern München kassiert die höchste Champions-League-Niederlage in einem Gruppenspiel, bescherte dem ZDF aber eine gute Quote.



Der FC Bayern München war trotz seiner klaren 0:3-Niederlage bei Paris St. Germain im Fernsehen sehr gefragt. 8,27 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.45 Uhr im ZDF den zweiten Auftritt des deutschen Fußball-Meisters in der Champions League in der laufenden Saison. Der Marktanteil betrug 28,9 Prozent. Von der hohen Resonanz profitierte auch das Nachrichtenmagazin "heute journal", das in der Halbzeitpause gegen 21.30 Uhr 7,68 Millionen Menschen (25,4 Prozent) sahen.