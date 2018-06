Gut zehn Millionen sehen England-Spiel - Starker ZDF-Krimi

Die WM dominiert wie erwartet nach wenigen Tagen das deutsche Fernsehen. Allerdings schlagen sich auch Wiederholungen im Gegenprogramm gar nicht so schlecht - wie zum Beispiel ein ZDF-Krimi.



Auch die Fußball-WM-Spiele ohne deutsche Beteiligung stehen beim TV-Publikum hoch im Kurs. Am Montagabend verfolgten ab 20 Uhr 10,16 Millionen Zuschauer im Ersten den knappen 2:1-Sieg Englands gegen Tunesien - der Marktanteil betrug 34,3 Prozent. Damit schnitten die Briten allerdings etwas schwächer ab als am Vorabend der fünffache Weltmeister Brasilien beim 1:1 gegen die Schweiz, den knapp 12 Millionen Fans sahen.