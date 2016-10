Gutachten sieht ARD und ZDF auch im digitalen Zeitalter

Ein Gutachten bescheinigt auch im digitalen Zeitalter mit Netflix, Amazon und Co. die Notwendigkeit eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Allerdings muss ARD und ZDF dafür mehr Spielraum in der Onlinewelt gewährt werden.



Längst hat das Internet die Lebenswelt der Menschen erreicht, auch im Unterhaltungs- und Informationssektor spielen Online-Inhalte inzwischen eine wichtige Rolle: Durch Online-Nachrichten bringen sich die Nutzer innerhalb kürzester Zeit auf den aktuellen Stand, Filme und Serien gibt es bei Streaming-Anbietern wie Amazon und Netflix zu sehen sowie auf kostenlosen Video-Plattformen wie Youtube. Welche Rolle spielen in diesem Mediengeflecht künftig die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Eine Frage, mit der sich auch die Professoren Dörr, Holznagel und Picot auseinandergesetzt haben. Am heutigen Freitag haben sie ihr Gutachten im ZDF-Fernsehrat in Mainz vorgelegt.