Gute Geschäftszahlen für Swisscom

Der Geschäftsführer von Swisscom, Urs Schaeppi, ist mit dem Geschäftsverlauf des ersten Halbjahres 2018 zufrieden. Besonders erfreut zeigt er sich darüber, wieviele Kunden Swisscom TV bereits nutzen.



1,5 Millionen Menschen, so viele wie noch nie, nutzen Swisscom TV. Insgesamt liegt der Nettoumsatz von Swisscom für das erste Halbjahr 2018 mit 5,8 Mrd. Schweizer Franken über dem Vorjahresniveau (plus 2,0 Prozent). Hingegen sank der Umsatz im Schweizer Kerngeschäft um 1,9 Prozent auf 4,4 Mrd. Franken.