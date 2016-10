Gute Laune TV startet eigenen YouTube-Kanal

Interviews, Live-Konzerte, Volksmusik und Schlager, Deutschpop und Country: Diese Mischung soll es in Zukunft auch auf dem Youtube-Kanal des Pay-TV-Senders Gute Laune TV geben.



Pay-TV-Sender Gute Laune TV will einen eigenen YouTube-Kanal launchen und diesen mit aktuellen Programminhalten befüllen. Immer mittwochs sollen dort die aktuellen "SchlagerNews" von und mit Moderatorin Carolin Wölz online gestellt werden. Außerdem ist auf dem Kanal jeden Montag das "Interview der Woche" mit zahlreichen Stars der Schlager- und Volksmusikbranche zu sehen.