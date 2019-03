Gute Online-Abrufe für Sky-Serie "8 Tage"

Nach der Premiere am vergangenen Freitagabend nahm "8 Tage" am ersten März-Wochenende eine Vielzahl weiterer Zuschauer mit auf die Flucht vor Asteroid "Horus".



Die Sky-Produktion erzielte binnen des ersten Wochenendes zusätzlich zur linearen Reichweite in Höhe von 344.000 Zuschauern im TV weitere 614.000 Abrufe über die non-linearen Verbreitungswege von Sky, informierte der Anbieter am Freitag.



Damit startete die Endzeit-Serie, produziert von der NeueSuper im Auftrag von Sky auf starkem Niveau.