Gute Quote für deutsche Handballfrauen

Während am Freitagabend 400.000 Zuschauer das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Kamerun sahen, schalteten am Sonntagabend im hart umkämpften Spiel gegen Südkorea 590.000 Fans die Fernsehgeräte ein.





Beim zweiten Spiel der Heim-WM sahen auf Sport1 in der Spitze 780.000 Zuschauer ab 3 Jahren die Partie aus Leipzig. Damit lag der Marktanteil beim 23:18-Erfolg bei den gesamten Zuschauern bei 1,6 Prozent und in der Kernzielgruppe von Sport1, den Männern zwischen 14 und 49 Jahren bei 2,1 Prozent.