"Gute Serien haben es in Deutschland oft schwer"

ZDF-Mann Coridaß im Interview. Er stand lange an der Spitze der Vertriebsfirma ZDF Enterprises - Nach 20 Jahren legt er sein Amt nieder und zieht Bilanz.



Er ist einer der wichtigsten TV-Programmhändler Deutschlands und hat den weltgrößten Fernsehmarkt, die MIPCOM in Cannes, als Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft ZDF Enterprises entscheidend mitgeprägt. Es wird seine letzte Messe sein, denn Ende des Jahres legt der 63-jährige Medienmanager aus privaten Gründen seinen Posten nach 20 Jahren nieder. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte Coridaß: "Gute Serien haben in Deutschland nicht selten ein Problem." Außerdem bedauert er, dass die Plattform "Germany's Gold" als kommerzielles Online-Angebot von Produzenten, ARD-Vertriebstöchtern und dem ZDF nicht zustande gekommen ist.