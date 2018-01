Gute TV-Quoten für deutsche Handballer in EM-Vorrunde

Die Vorrunden-Krimis der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft gegen Slowenien und Mazedonien haben jeweils ein Millionen-Publikum angezogen.



Das Duell mit dem WM-Dritten Slowenien, in dem die DHB-Auswahl dank des Videobeweises in letzter Sekunde ein 25:25 schaffte, verfolgten am vergangenen Montag durchschnittlich 4,39 Millionen Zuschauer. Bei der Partie gegen Mazedonien, die ebenfalls 25:25 endete, sahen am Mittwoch sogar 5,41 Millionen Menschen vor dem TV zu.