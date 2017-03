"Guten Morgen, Internet!" geht in die zweite Runde

Noch im März soll es 160 neue Episoden der Web-Morningshow "Guten Morgen, Internet!" geben. Wie Funk jetzt bekannt gibt, wird eine zweite Staffel der Eigenproduktion geben.



Die Web-Sendung "Guten Morgen, Internet!", in der Kelly MissesVlog und Sturmwaffel mit ihren Zuschauern in den Tag starten, bekommt eine zweite Staffel. Wie Funk, das Content-Netzwerk der ARD und ZDF, am Donnerstag bekannt gab, soll es ab 6. März 160 neue Episoden der Morningshow geben. Damit verlängern die Öffentlich-Rechtlichen ihr Format, das immer montags bis freitags auf YouTube veröffentlicht wird.

Das Konzept von "Guten Morgen, Internet!" soll den Fans dabei erhalten bleiben: Kelly MissesVlog und Sturmwaffel starten mit Schlagzeilen zur Internetkultur, Geschichten und Aktionen in die Sendung und empfangen Gäste aus der Online- und Entertainmentbranche, heißt es von Funk.





Zusätzlich zu den gezeigten Episoden auf Youtube, soll es auch auf Twitter und Instagram weitere aktuelle sendungsbegleitende Informationen, Bilder und Community-Aktionen geben.