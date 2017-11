Guter Einstieg für Barcelona - Lichter überstrahlt alles

Guter Abend für Film und Shows: Der Barcelona-Krimi im Ersten funktionierte zur Premiere, auch Horst Lichters ZDF-Show "Bares für Rares" und die ProSieben-Sause "The Voice of Germany".



Neuer Krimi, gute Quote: Zum Einstieg interessierte der Barcelona-Krimi im Ersten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 5,07 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 15,7 Prozent. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank bekamen es die Ermittler Xavi Bonet (Clemens Schick) und Fina Valent (Anne Schäfer) zur Premiere mit gefährlichen Drogengeschäften, Menschenhandel und skrupellosen Hintermännern zu tun.