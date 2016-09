HBO-Miniserie "The Night Of" startet bei Sky Atlantic HD

Sky Atlantic HD wird am Donnerstag eine weitere HBO-Serie starten. Die Miniserie "The Night of - Die Wahrheit einer Nacht" berichtet über die Konsequenzen einer verhängnisvollen Nacht.



"The Night of - Die Wahrheit einer Nacht" erzählt die Geschichte des Studenten Nasir Khan (Riz Ahmed), der auf die Party eines Basketballspielers, den er betreut, eingeladen wird. Als Nasir seine Mitfahrgelegenheit verpasst, schnappt er sich ungefragt das Taxi seines Vaters, um nach Hause zu gelangen. Unterwegs nimmt er eine hübsche junge Frau mit... Kurz darauf wird er des Mordes angeklagt und nicht einmal sein Verteidiger Jack Stone (John Turturro) scheint ihm helfen zu können.

Sky Atlantic HD zeigt die achtteilige Miniserie ab dem morgigen Donnerstag den 29. September in Deutsch und Englisch. Die Ausstrahlung erfolgt stets donnerstags ab 21.00 Uhr. Zudem steht die Serie parallel auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.