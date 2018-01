HD+: Bundesliga-Übertragung von Eurosport in UHD

Anfang Februar wird das Spiel Köln gegen Dortmund von Eurosport in ultra-brillanter Qualität präsentiert. Bereits morgen startet die RTL-Serie "Sankt Maik" auf UHD1.



Erstmals zeigt Eurosport 4K ein Bundesligaspiel in Ultra HD auf UHD1 by HD+. Dort ist am 2 Februar die Partie 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund zu sehen. Die Live-Übertragung startet mit der Vorberichterstattung um 19.30 Uhr und umfasst das Spiel ab 20.30 Uhr, die Halbzeitanalyse sowie die Nachberichterstattung. Wer ein UHD-TV-Gerät sein Eigen nennt und Nutzer von HD+ ist, kann somit die Eurosport-Übertragung des Bundesligaspiels in höchster Auflösung schauen.