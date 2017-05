HD-Plus-Haushalte oft mit UHD-TVs ausgestattet

Wer zu Hause bereits HD Plus nutzt, ist auch Ultra-HD-Geräten (UHD) gegenüber besonders aufgeschlossen. Das sind die Ergebnisse der TV-Monitor-Sonderbefragung im Auftrag von HD Plus



Bereits heute stehen drei Millionen Ultra HD-TV-Geräte in den deutschen Wohnzimmern ( DF berichtete). Bis Jahresende 2017 sollen laut der Gesellschaft für Consumer & Home Electronics (gfu) nochmal 2,6 Millionen Geräte dazu kommen. Die Ergebnisse einer UHD-Sonderbefragung im Rahmen des Astra TV-Monitors 2016 belegen nun, dass HD-Plus-Nutzer gegenüber dem TV-Standard der Zukunft besonders aufgeschlossen sind.

Der Erhebung zufolge gibt es in HD-Plus-Haushalten deutlich mehr UHD-TV-Geräte: Mit einem Anteil von 15,4 Prozent sind sie fast dreimal so häufig wie der Durchschnitt (5,4 Prozent) mit einem UHD-TV ausgestattet – und offensichtlich auch davon angetan: 81 Prozent der HD-Plus-Haushalte mit UHD-Fernseher sind von der Bildqualität überzeugt. Grundsätzlich liegt die Bekanntheit von Ultra HD hier mit 70 Prozent deutlich höher als im Durchschnitt aller TV-Haushalte (55 Prozent).



Die Vorliebe für die beste Bildqualität macht sich der Umfrage zufolge auch in der Größe der UHD-TV-Geräte bemerkbar, die in den Wohnzimmern stehen. HD-Plus-Haushalte sind für Screens zwischen 55 und 75 Zoll deutlich affiner als der Durchschnitt: 10,1 Prozent von ihnen haben einen UHD-Screen mit mehr als 55 Zoll im Haushalt, während der Anteil unter allen TV-Haushalten lediglich 3,2 Prozent beträgt. Das spiegelt sich auch in der Kaufabsicht von UHD-Geräten wider: 17,6 Prozent aller HD-Plus-Haushalte würden einen UHD-Screen über 55 Zoll kaufen, bei allen TV-Haushalten sind es lediglich 9,6 Prozent.



Der Astra TV-Monitor wird vom Marktforschungsinstitut TNS Infratest jährlich im Auftrag von Astra durchführt. Die Befragung der deutschlandweit insgesamt 6.000 Haushalte fand Ende 2016 statt.