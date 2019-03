RTL UHD bringt einen Länderspiel-Klassiker und den Saisonstart der Formel 1 zu HD Plus - Kabel eins trägt via "ranFighting" noch einen UHD-Boxabend bei.



Am Wochenende vom 16. und 17. März wird der Saisonstart der Formel 1 in Melbourne mit Qualifikation und Rennen das erste UHD-Sporthighlight des Monats. Am 30. März zieht der Renntross dann zum zweiten Saisonrennen nach Bahrain weiter. Auch hier, wie bei allen anderen Rennen, ist RTL UHD live dabei.



Im Übrigen wird die Formel 1 auch bei Sky in UHD übertragen.