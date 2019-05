HD Plus: Startschuss für TV-Kampagne

Kurz nachdem HD Plus die TV-Geräte-Integration seines Angebotes und die neue Komfort-Funktion vorgestellt hat, wird die Kampagne "Fernsehen und HD Plus gehören einfach zusammen" angeschoben. Gesicht der Aktion ist Friedrich Liechtenstein.



Ab Montag (13. Mai) läuft bis Ende Juni auf den Sendern der ProSieben-Sat.1-Gruppe und Sky die neue Kampagne von HD Plus. Unter dem Motto "Fernsehen und HD Plus gehören einfach zusammen" rührt das kostenpflichtige Programm-Angebot die Werbetrommel.