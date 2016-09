HD Plus baut Senderportfolio aus

Mehr Auswahl bei HD Plus: Die Plattform erweitert ihr Senderportfolio im Oktober um einen weiteren Sender. Dann wird auf HD Plus auch eine Mischung aus Extremsport und Science Entertainment zu sehen sein.



Auf mehr Nervenkitzel dürfen sich HD-Plus-Kunden ab 4. Oktober einstellen. Denn dann startet die Plattform die deutsche Variante von Insight TV, der sich als 22. Sender in das Portfolio von HD Plus einreiht, wie HD Plus am Freitag bekannt gab.