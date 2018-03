HD Plus behält Eurosport 2 Xtra exklusiv

HD Plus kann mit Eurosport 2 Xtra dem Wettbewerb auch weiterhin ein Stück voraus sein.



Während Freenet TV über Satellit in direkter Konkurrenz zu HD Plus startete, wurde bei einer Veranstaltung bei Media Broadcast in Köln bestätigt, dass HD Plus bis auf weiteres den Sender Eurosport 2 Xtra exklusiv behält und dieser kurzfristig nicht, wie vermutet wurde, auch bei Freenet TV über Satellit starten werde.