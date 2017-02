HD Plus bringt HD-Programme auf Mobilgeräte

Gemeinsam mit Receiver-Hersteller Humax will HD Plus den Empfang von HD-Sendern flexibler machen. Zumindest in den eigenen vier Wänden können Besitzer eines Humax UHD 4Tune+ die verschlüsselten HD-Programme auch auf Smartphone und Tablet genießen.



Bei der abendlichen TV-Programm-Gestaltung kann es durchaus zu Streit kommen, für Satelliten-Nutzer ohne zweites Fernsehgerät gibt es dank Sat-IP aber auch die Möglichkeit, über Tablet oder Smartphone die Lieblingssendung zu verfolgen. Dank des neuen Services "HD Plus ExtraScreen" will HD Plus nun auch die Übertragung verschlüsselter HD-Programme auf mobilen Endgeräten ermöglichen.