HD Plus jetzt ohne Smartcard in Samsung-TVs

Vor wenigen Wochen hatte HD Plus erstmals die direkte Integration seines Angebotes in TV-Geräte vorgestellt. Jetzt steht mit Samsung ein weiterer TV-Hersteller in den Startlöchern, HD Plus zu integrieren.



Bereits ab Ende März wird das komplette 2019 TV-Sortiment von Samsung HD Plus an Bord anbieten, informierte der Pay-TV-Anbieter am Mittwoch. HD Plus kann nach der Ersteinrichtung des Fernsehers mit wenigen Schritten installiert werden.