HD Plus passt Preise an

Zum Jahresbeginn 2017 werden HD-Plus-Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Die TV-Plattform passt seine Preise an und wird künftig im Jahr genau so viel Kosten wie das DVB-T2-HD-Angebot Freenet TV.



Während das Angebot von HD Plus regelmäßig größer wird, wie die Integration von Eurosport 1 HD ins Senderpaket am Montag belegt, blieb der Preis für die TV-Plattform von Astra bisher stabil. Zu Beginn des neuen Jahres wird das Angebot jedoch die Preise um zehn Euro im Jahr anpassen.